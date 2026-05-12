Встреча «Событийщики, общий сбор»

Дата и место
|Событие прошло 13 мая 2026 г., 16:00 / КГТУ
О событии
Событийщики, общий сбор!
Центр креативных индустрий приглашает организаторов событий в Калининградской области на приветственную встречу для обсуждения мер поддержки креативных индустрий и взаимного сотрудничества.
Обсудим:
- Общий календарь событий Калининградской области
- Список помещений и площадок региона для организаторов мероприятий
- Меры поддержки для сферы развлечений и гостеприимства;
- Коллаборации и контакты между ярмарками, фестивалями, выставками и камерными событиями
- Критерии вступления в реестр субъектов креативных индустрий;
- Вопросы и предложения от организаторов событий для Центра креативных индустрий
- Взаимодействие с государственными организациями и некоммерческим сектором
- Есть ли необходимость общей базы подрядчиков, ведущих, фотографов и других креативных исполнителей
13 мая. Советский пр-т, д. 1 (КГТУ, 2 этаж)
Участие бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке