Встреча «Событийщики, общий сбор»

Событие прошло 13 мая 2026 г., 16:00 / КГТУ

Событийщики, общий сбор! 

Центр креативных индустрий приглашает организаторов событий в Калининградской области на приветственную встречу для обсуждения мер поддержки креативных индустрий и взаимного сотрудничества. 

Обсудим:

  • Общий календарь событий Калининградской области
  • Список помещений и площадок региона для организаторов мероприятий
  • Меры поддержки для сферы развлечений и гостеприимства;
  • Коллаборации и контакты между ярмарками, фестивалями, выставками и камерными событиями
  • Критерии вступления в реестр субъектов креативных индустрий;
  • Вопросы и предложения от организаторов событий для Центра креативных индустрий
  • Взаимодействие с государственными организациями и некоммерческим сектором
  • Есть ли необходимость общей базы подрядчиков, ведущих, фотографов и других креативных исполнителей

13 мая. Советский пр-т, д. 1 (КГТУ, 2 этаж)

Начало в 16:00

Участие бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке

Весенние стихи, послевоенная история и правописание: интересные события недели, которые можно посетить бесплатно

