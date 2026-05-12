Мастер-класс «Интеллект-карта корней: разберись и запомни навсегда»

12+

14 мая
четверг
18:00
Городской центр молодёжи и креативных индустрий

«Интеллект-карта корней: разберись и запомни навсегда»

Путаешься в этих корнях: -мер-/-мир-, -равн-/-ровн- и других? Ты не один!

14 мая в Молодёжном центре пройдёт мастер-класс «Интеллект-карта корней: разберись и запомни навсегда»

Это не обычное занятие.

Здесь ты не будешь просто слушать — ты будешь создавать. 

Что будет:

  • разберём, как работают чередующиеся корни
  • найдём логику (без зубрёжки)
  • вместе создадим большую интеллект-карту на ватмане
  • добавим ассоциации и визуал, чтобы реально запомнить

В итоге ты:

  • перестанешь путаться
  • начнёшь писать увереннее
  • поймёшь тему, которую обычно просто заучивают

Для кого: 6–9 классы

Когда: 14 мая

Где: ГЦМК (ул.Зоологическая, 9А)

Вход по регистрации

