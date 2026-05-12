Дата и место
|
14 мая
четверг
|18:00
|
Мастер-класс «Интеллект-карта корней: разберись и запомни навсегда»2026-05-14T18:00:00.000+02:00
О событии
«Интеллект-карта корней: разберись и запомни навсегда»
Путаешься в этих корнях: -мер-/-мир-, -равн-/-ровн- и других? Ты не один!
14 мая в Молодёжном центре пройдёт мастер-класс «Интеллект-карта корней: разберись и запомни навсегда»
Это не обычное занятие.
Здесь ты не будешь просто слушать — ты будешь создавать.
Что будет:
- разберём, как работают чередующиеся корни
- найдём логику (без зубрёжки)
- вместе создадим большую интеллект-карту на ватмане
- добавим ассоциации и визуал, чтобы реально запомнить
В итоге ты:
- перестанешь путаться
- начнёшь писать увереннее
- поймёшь тему, которую обычно просто заучивают
Для кого: 6–9 классы
Когда: 14 мая
Где: ГЦМК (ул.Зоологическая, 9А)