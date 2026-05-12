Лекция «"Реабилитация" империи»

14 мая
четверг
18:30
Научная библиотека БФУ им.И.Канта

Культурно-просветительский центр университета приглашает вас на открытую лекцию на тему: «„Реабилитация» империи».

Понятие «империя», освобождённое от агрессивно-негативной или ностальгически-позитивной эмоциональной окраски, полезно при анализе опыта национальной и региональной политики России в XXI веке. К началу 2000-х гг., столкнувшись с невозможностью (или крайней затруднительностью) построения нации-государства, или государства-нации, а также с неэффективностью квазифедеративных институтов, власти обратились к имперскому репертуару методов управления сложносоставными обществами не только потому, что они были доступны. Их эффективность отчасти опиралась на принятие подобных методов широкими слоями населения и устойчивостью данной традиции в культуре.

Лектор — Алексей Миллер, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный руководитель Центра изучения культурной памяти и символической политики Европейского университета, доктор исторических наук.

Лекция состоится по адресу: ул. Университетская, 2, ауд.115А, Культурно-просветительский центр БФУ им. И. Канта.

Напоминаем, что на все мероприятия необходима предварительная регистрация

Весенние стихи, послевоенная история и правописание: интересные события недели, которые можно посетить бесплатно

