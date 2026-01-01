Расписание
1 июня
понедельник
|17:00
Детское шоу фокусов Александра Прахова2026-06-01T17:00:00.000+02:00
14 июня
воскресенье
|17:00
Детское шоу фокусов Александра Прахова2026-06-14T17:00:00.000+02:00
28 июня
воскресенье
|17:00
Детское шоу фокусов Александра Прахова2026-06-28T17:00:00.000+02:00
О событии
«Детское шоу фокусов Александра Прахова» — это яркое семейное представление, где удивляются не только дети, но и взрослые.
Здесь магия происходит прямо на глазах: невероятные иллюзии, интерактив со зрителями, юмор, неожиданные появления и моменты, когда весь зал одновременно замирает от удивления.
Александр Прахов — фокусник и иллюзионист, выступавший для зрителей России, Германии, Казахстана и Швеции.
Его шоу — это не просто набор трюков, а настоящее сценическое представление, в котором дети становятся частью происходящего.
Это отличный повод провести время всей семьёй, подарить ребёнку новые эмоции и устроить выходной, который действительно запомнится.
Мероприятие проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.