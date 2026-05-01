«Лабиринты души» — спектакль ансамбля танца «Радость» и хореографической студии «Элеганс»
Образцовый ансамбль танца «Радость» и студия современной хореографии «Элеганс» при Областном Центре Культуры Молодежи представляют спектакль «Лабиринты души».
«Лабиринты души» — танцевальный спектакль о внутреннем пути героини к принятию реальности через борьбу с собственными страхами.
Девушка, заворожённая чем‑то неведомым, уходит в лес и вскоре понимает, что заблудилась. С наступлением сумерек её охватывает всепоглощающий страх: тени оживают, пространство искажается, а звуки леса становятся угрожающими.
В глубине леса героиня встречает загадочное, манящее существо. Оно искушает её остаться в мире фантазий, где нет боли и ответственности, где всё подчинено капризам воображения. Девушка вступает в борьбу — не столько с существом, сколько с самой собой.
Постепенно героиня обретает внутреннюю силу. Она отвергает иллюзию, преодолевает страх и находит путь обратно.