Дата и место
31 мая
воскресенье
|11:00
«Красная Шапочка»2026-05-31T11:00:00.000+02:00
О событии
В нашем мюзикле всем известная детская сказка Шарля Перро раскрывается по-новому. Красная Шапочка считает себя очень взрослой и самостоятельной, и поэтому решается одна пройти через лес и отнести пирожки бабушке на ее день рождения. Но путь к бабушке оказался не таким простым, как думалось. Красная Шапочка встречает Волка, который недавно сбежал из зоопарка и готов пойти на многое, чтобы съесть пирожки. Потом оказывается, что бабушку кто-то украл! И Волку теперь придется доказать Красной Шапочке, что он невиновен.
Забавная, интересная сказка, в которой герои попадают в трудные обстоятельства и всеми силами стараются из них выбраться. И только вместе с маленькими зрителями, персонажам удается раскрыть главную загадку — кто украл бабушку и как ее спасти?