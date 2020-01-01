Дата и место
5 июня
пятница
|19:00
«Пир во время чумы»
«Пир во время чумы» — одноактная опера русского композитора Цезаря Кюи, написанная по одноимённой пьесе Александра Пушкина — одной из четырёх «маленьких трагедий» поэта.
В центре повествования — дерзкий вызов смерти: группа молодых людей устраивает пышный пир посреди разгула эпидемии. Этот спектакль — не просто история о чуме, а о жизни и смерти во время глобальных потрясений, которые понятны и близки каждому.
Вокальные номера — это не только красивые арии, это драматические монологи. Хотя по своей сути произведение является оперой, сам композитор назвал его «драматической сценой». В постановке также прозвучат хоровые произведения (а-капелла) и романсы Цезаря Кюи.
Впервые, в рамках совместного проекта с Филиалом ЦМШ-АИИ «Балтийский», спектакль будет сопровождать смешанный оркестр — дети и взрослые музыканты.