«Женитьба»

12+
Расписание

22 мая
пятница
19:00
Просветительский театр «Слово»
24 мая
воскресенье
17:00
Просветительский театр «Слово»
«Просветительский театр «СЛОВО» приглашает всех на совершенно невероятное событие в двух действиях — «ЖЕНИТЬБУ» Н. В. Гоголя.

Почему почти двухвековые тексты Гоголя находят живой отклик в сердцах зрителей сегодня? 

Потому что за сатирой Гоголя скрыты определяющие вопросы ни о чём ином, как о пути человека к вечности. Несмотря на лёгкость и юмор, послевкусием спектакля «Женитьба» Просветительского театра «СЛОВО» является столкновение зрителя с вопросом «для чего ты живёшь»? Сегодня вместе с героями пьесы Гоголя зритель ставится перед выбором:

СОВЕРШИТЬ ПРЫЖОК В ВЕРУ ИЛИ ПРЫЖОК В ОКОШКО?

Художественный руководитель и режиссёр — Николай Перлухин.

