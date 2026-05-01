Дата и место
24 мая
воскресенье
|19:00
«Жил-был художник один»
О событии
Авторский спектакль Евгения Мышкина о грузинском художнике Нико Пиросмани, жившем на стыке XIX-XX веков и признанным после смерти гением наивного искусства во всем мире.
Это притча о человеке, о каждом из нас. О тех узеньких тропах, по которым, спотыкаясь, идем. О камнях, ветре и холоде. И о чуде, озаряющем душу.
Когда в мире так много страха и боли, словно огонь свечи, ясный и добрый, зовет панацея. Та, что, коснувшись души, спасет. Та, что не обманет. Красота белой птахи, голубя, чайки. Синева неба. Взгляд косули. Хлопья снега.
Бывает время, когда нужно собрать жизнь. И разменять на краски, сошедшие с неба. Ими будет дышать сердце, и мыслить разум. Ими прольется солнце и позовет весну. Ту, которая все изменит.