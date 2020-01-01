Шоу под дождём: Признание в Любви
Как можно признаться в любви и выразить все свои чувства и эмоции?
Есть множество разных способов, но самый чувственный и проникновенный из них — это танец. Танец по-настоящему красноречиво расскажет о том, что происходит внутри. В программе «Признание в любви» собраны лучшие танцевальные номера со всех спектаклей и те номера, которые не вошли в спектакли. А также лучшие темы монологов главного героя из спектаклей театра. Мужские размышления о жизни и любви выражены словами и языком пластики тела. Шоу дополнено интерактивом со зрителем, что привносит в постановку еще больше жизни и юмора.
Санкт-Петербургский театр танца «Шторм» гарантирует, что зрители окунутся в бурю эмоций, и почувствуют безграничную силу танца. В финале номера исполняются под потоками воды!