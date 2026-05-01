Стендап топовых комиков

Расписание
15 мая
пятница
|20:00
РК "Планета"
16 мая
суббота
|20:00
РК "Планета"
22 мая
пятница
|20:00
РК "Планета"
23 мая
суббота
|20:00
РК "Планета"
31 мая
воскресенье
|20:00
Стендап-клуб «Локация»
О событии
1 и 2 мая:
Левон Мусаелян — участник стендапа на ТНТ, StandUp Outside и Stage StandUp, победитель Казанского стендап-фестиваля и комик с тремя сольными концертами за плечами.
В эту пятницу он представит новую программу «Неутомимый» — плотный час сильного материала, точных наблюдений и умного юмора для всей семьи.
Отличный вариант провести время в компании лучших шуток — заходи!
7 мая:
Никита Ульянов — стендап-комик и участник проектов «Comedy Баттл», «Stand Up Рулетка» на ТНТ, «Импровизация. Команды», Comedy Place и Comedy Petersburg’s.
Он расскажет зрителям о знакомых вещах — отношениях, семье, родительстве и повседневных ситуациях, в которых легко узнать себя.
Спокойная подача, точные наблюдения и лучший материал для твоего хорошего настроения.
Отличный повод выбраться на стендап в середине недели!
15 и 16 мая:
Андрей Хопкинс — самый взрослый комик России: восемь браков, шесть внуков и абсолютная честность в шутках.
Участник «Стендапа на ТНТ», трёх сезонов «Открытого микрофона», проекта Money Mic, победитель стендап-фестиваля в Санкт-Петербурге и актёр сериалов «Туристическая полиция» и «Кибердеревня».
Жёстко, жизненно и без лишнего пафоса — стендап с большим опытом за плечами. Не пропусти вечер, где будет смешно и очень по-настоящему!
22 и 23 мая:
Иван Шумейко — стендап-комик из Беларуси с бэкграундом психиатра и более чем 1000 выступлений за плечами.
Участник проектов «Это StandUp», «Рассмеши комика», призёр «Самого честного стендапа» и полуфиналист StreamStandUp. Основатель комедийного лейбла StandUp v Cube.
Его стиль — это точные наблюдения, тонкий разбор людей и ситуаций и юмор, в котором есть и интеллект, и жизнь. Проведи вечер с комедией, которая не только смешит, но и попадает точно в цель!
31 мая:
Сольный стендап концерт Надежды Бобрышевой.
Надежда Бобрышева — стендап-комик, чемпион Высшей лиги КВН, радиоведущая Comedy Radio и участница «Comedy Баттл» на ТНТ.
Простая, живая и очень смешная — тот самый «свой человек», с которым легко с первых минут.
В своих выступлениях Надя говорит о знакомых вещах: отношениях, воспитании, стандартах красоты и поиске любви в большом городе.
Лёгкий, искренний и по-настоящему тёплый стендап. Приходи провести вечер с хорошим настроением и отличным юмором!