Открытие курортного сезона в Зеленоградске

Дата и место
25 апреля
до 26 апреля
Открытие курортного сезона в Зеленоградске2026-04-25T11:00:00.000+02:00 2026-04-26T19:00:00.000+02:00
О событии
Зеленоградск открывает курортный сезон!
Городская площадь и площадь «Роза ветров» станут центром праздничных событий. Жителей и гостей города ждёт яркая и насыщенная концертно-развлекательная программа.
В рамках торжества состоится прямая трансляция и встреча с победителями и призёрами 7-й Международной премии «Мой ласковый и нежный зверь».
В программе: театрализованные представления, показательные выступления, торжественное поднятие курортного флага, концерт, спортивные состязания, зрелищные шоу, познавательные мастер-классы и множество других сюрпризов.
Проведите этот день в атмосфере праздника — встречайтесь с друзьями, отдыхайте и наслаждайтесь ярким началом курортного сезона.