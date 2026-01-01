Музейная ночь 2026: Кёниг Арт шоу

Дата и место

15 мая
пятница
19:00
Каштановая аллея, 1А

О событии

Главное арт-событие Калининграда. В этот вечер ждём вас — красивых и нарядных — на нашем шоу. КЕНИГ АРТ – масштабный выставочный проект формата art fair, который объединяет коллекционеров искусства и художников. КЕНИГ АРТ — про возможность сделать выбор в пользу приобретения настоящего искусства. 

В программе, как всегда, — свежее и актуальное современное искусство, модный показ, изысканное меню от нашей креативной команды. Саунд-сопровождение — танцевальная, жизнерадостная и эклектичная хаус-музыка от известных диджеев.

Отдельная часть программы — мастер-классы (участие входит в стоимость билета) и маркет интереснейших локальных брендов.

Все искусство можно купить. Цены на работы художников в рамках любого бюджета.

Диджеи: 

  • СЛАВА ГРИН
  • СЕРГЕЙ САНРАЙЗ

ТУ КАММ  — креативный бренд, основанный в Калининграде, представит мощную новую коллекцию. В основе ТУ КАММ лежат принципы минимализма, функциональности и вневременной эстетики, это одежда для тех, кто выбирает быть собой. 

Убедительная просьба приобретать билеты заранее, количество мест ограничено. 

  • Стоимость билета – 700 рублей 
  • На входе на мероприятие – 700 рублей 
  • Дети до 14 лет бесплатно, взрослые старше 75 лет бесплатно (по предъявлению документа, удостоверяющего личность). 