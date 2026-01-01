Ночь музеев 2026: Музей Курортной Моды

Ночь музеев 2026: Музей Курортной Моды2026-05-16T19:00:00.000+02:00
16 мая мы открываем двери Музея Курортной Моды для Ночи музеев 2026!
В нашей области это музейное событие стало настолько популярным, что его уже много лет проводят не один, а два дня подряд: 15 мая (пятница) в областном центре — Калининграде, 16 мая (суббота) в других городах области, включая Зеленоградск, чтобы посетители могли не выбирать что-то одно, а побывать на нескольких площадках.
В этот день для гостей нашего Музея будет проходить специальная программа:
- 19:00 — скетч-вернисаж (мастер-класс по скетчингу от профессионального художника Оксаны Малышко). Стоя в зале, среди шёлковых нарядов, кружев и элегантных шляп, напишите свой авторский модный набросок (эскиз с манекенов выставки).
- 20:30 — экскурсия с бокалом хорошего настроения.
Погрузитесь в историю курортной моды за последние два столетия, узнаете много неожиданного и проведете параллель между прошлым и настоящим!
В рамках события Музей будет работать с 19:00 до 22:00.
До встречи, ценители прекрасного!