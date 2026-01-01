Выставки
Ночь музеев 2026: Музей Курортной Моды

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

16 мая
суббота
19:00
Музей курортной моды

О событии

16 мая мы открываем двери Музея Курортной Моды для Ночи музеев 2026!

В нашей области это музейное событие стало настолько популярным, что его уже много лет проводят не один, а два дня подряд: 15 мая (пятница) в областном центре — Калининграде, 16 мая (суббота) в других городах области, включая Зеленоградск, чтобы посетители могли не выбирать что-то одно, а побывать на нескольких площадках.

В этот день для гостей нашего Музея будет проходить специальная программа:

  • 19:00 — скетч-вернисаж (мастер-класс по скетчингу от профессионального художника Оксаны Малышко). Стоя в зале, среди шёлковых нарядов, кружев и элегантных шляп, напишите свой авторский модный набросок (эскиз с манекенов выставки). 
  • 20:30 — экскурсия с бокалом хорошего настроения.

Погрузитесь в историю курортной моды за последние два столетия, узнаете много неожиданного и проведете параллель между прошлым и настоящим!

В рамках события Музей будет работать с 19:00 до 22:00.

До встречи, ценители прекрасного!