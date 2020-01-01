Дата и место
16 мая
суббота
|19:00
Музей кошек "Мурариум"
О событии
Ночь музеев: два в одном!
Ура! Близится одно из самых любимых музейных событий года — Ночь музеев. Это всемирная культурно-образовательная акция, в рамках которой двери выставок открываются в вечерние и даже в ночные часы, проводятся специальные мероприятия, и поход в музей становится не просто познавательным, но и развлекательным!
С детьми на Ночь музеев ходить не просто можно, а даже нужно!
В 2026 году в формате билета на Ночь музеев (Зеленоградск) будут работать две выставки:
- Музей кошек «МУРАРИУМ»,
- Музей Черепов и Скелетов.
Единый билет на два музея включит в себя, не только посещение любимых выставок, но также участие в увлекательной экскурсии по Музею Черепов и Скелетов (напоминаем, выставка открылась после ремонта в апреле 2025 года, и если Вы не видели ее в новом формате — приходите, обязательно!), участие в веселом уроке по жизнеспасанию от профессионального спасателя, и, как изюминка, на смотровой площадке башни во время всей музейной ночи можно будет посмотреть через телескопы на звезды!
Урок по жизнеспасанию начнется в 19:00. Экскурсия в Музее Черепов и Скелетов — в 20:00. Время работы двух выставок в рамках события: 19:00 — 22:00 (увидеть закат над морем с Башни — гарантированно!).
Приходите всей семьей!