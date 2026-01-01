Расписание
17 мая
воскресенье
|15:00
«Руслан и Людмила. На стыке времен»2026-05-17T15:00:00.000+02:00
6 июня
суббота
|15:00
«Руслан и Людмила. На стыке времен»2026-06-06T15:00:00.000+02:00
О событии
Уличные бесплатные мини-спектакли в рамках проекта «Классика в древних стенах» пройдут на городских праздниках этой весной!
- Первый мини-спектакль состоится 17 мая на фестивале «Неделя еды и музыки» на острове Канта — в пространстве «Культурное место» под эстакадным мостом.
- Второй — пройдёт 6 июня в Лиственничном парке города Светлогорска в рамках празднования Дня города.
Яркие мини-спектакли станут прологом к основному летнему событию проекта «Классика в древних стенах» — иммерсивного спектакля «Руслан и Людмила. На стыке времён», созданного по мотивам поэмы А. Пушкина, которое состоится в замке Тапиау. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на осмысленное возвращение к русскому культурному коду через творчество А.С. Пушкина.
Зрителей ждёт первое знакомство с героями, атмосферой и художественным стилем постановки: элементы театра, пластики и визуальных эффектов в интерактивном формате, где каждый сможет стать частью сказочного действия. Конкурсы и викторины помогут узнать больше о творчестве великого русского поэта.
Мини-спектакли позволят зрителям погрузиться в атмосферу проекта задолго до его официального старта.
Эти события станут не только ярким культурным акцентом весны и начала лета, но и приглашением в большое театральное путешествие, которое продолжится уже в стенах Замка Тапиау.
Победителей конкурсов и розыгрышей, знатоков поэзии Пушкина и просто веселых и активных детей и их родителей ждут призы, в том числе билеты на главное шоу в замке Тапиау!
Проект создан к 80-летию Калининградской области — как уникальный культурный опыт, который помогает по-новому почувствовать традиционные смыслы и ценности.
Разработка, постановка и воплощение креативной команды из Санкт-Петербурга.
Вход свободный!