Восьмой матч ветеранов «Спартака»

26 апреля
воскресенье
12:00
Автотор-Арена

ВЕТЕРАНЫ «СПАРТАКА» В КАЛИНИНГРАДЕ!

Друзья! Уже в это воскресенье состоится восьмой матч ветеранов «Спартака» в рамках проекта «Красно-белые регионы» при поддержке ФК «Спартак»!

Всех любителей футбола этого прекрасного региона ожидают автограф-сессия, отличная атмосфера и товарищеский матч, в котором наши ветераны сыграют против местной любительской команды «КБ Калининград»!

️В составе ветеранов примут участие:

  • Дасаев Ринат Файзрахманович;
  • Романцев Олег Иванович;
  • Шмаров Валерий Валентинович;
  • Бояринцев Денис Константинович;
  • Кудряшов Федор Васильевич;
  • Хлестов Дмитрий Алексеевич;
  • Мамедов Рамиз Михманович;
  • Сабитов Ренат Харисович;
  • Панов Александр Владимирович;
  • Головской Константин Юрьевич

В 12:00 автограф и фото-сессия! Сбор гостей в 11:30! Начало матча в 13:30!

Адрес: микрорайон Александра Космодемьянского, ул. Тихоокеанская, 5. Автотор-Арена

Вход свободный! Ждём всех!