Дата и место
26 апреля
воскресенье
|12:00
Автотор-Арена
О событии
ВЕТЕРАНЫ «СПАРТАКА» В КАЛИНИНГРАДЕ!
Друзья! Уже в это воскресенье состоится восьмой матч ветеранов «Спартака» в рамках проекта «Красно-белые регионы» при поддержке ФК «Спартак»!
Всех любителей футбола этого прекрасного региона ожидают автограф-сессия, отличная атмосфера и товарищеский матч, в котором наши ветераны сыграют против местной любительской команды «КБ Калининград»!
️В составе ветеранов примут участие:
- Дасаев Ринат Файзрахманович;
- Романцев Олег Иванович;
- Шмаров Валерий Валентинович;
- Бояринцев Денис Константинович;
- Кудряшов Федор Васильевич;
- Хлестов Дмитрий Алексеевич;
- Мамедов Рамиз Михманович;
- Сабитов Ренат Харисович;
- Панов Александр Владимирович;
- Головской Константин Юрьевич
В 12:00 автограф и фото-сессия! Сбор гостей в 11:30! Начало матча в 13:30!
Адрес: микрорайон Александра Космодемьянского, ул. Тихоокеанская, 5. Автотор-Арена
Вход свободный! Ждём всех!