Фестиваль «Хоровод дружбы»

24 апреля
пятница
12:00
Ладушкин

Впервые в Ладушкине! Фестиваль «Хоровод дружбы» 

24 апреля приглашаем всех жителей и гостей города Ладушкин на уникальный праздник! Встречаемся у дуба (г. Ладушкин ул.Победы д.10).

  • 12:00 — Открытие доступа к ДУБУ.
  • 14:00 — Открытие палаточного городка.

На площадке развернутся интерактивные палатки, где каждый найдёт занятие по душе:

  • Роспись деревянных ложек и брелков;
  • Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов;
  • Белорусская палатка: учимся жарить настоящие драники;
  • Русская палатка: секреты приготовления блинов;
  • «История моего края»: рассказ о первых переселенцах;
  • Фотозона: примерь русский народный костюм и сделай памятное фото;
  • Мастер-класс по русской игре «Городки».
  • 15:00 — Торжественное открытие фестиваля

В Ладушкине возле легендарного 800-летнего дуба пройдёт фестиваль с хороводами, драниками и городками

