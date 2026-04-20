Дата и место
24 апреля
пятница
|12:00
Ладушкин
О событии
Впервые в Ладушкине! Фестиваль «Хоровод дружбы»
24 апреля приглашаем всех жителей и гостей города Ладушкин на уникальный праздник! Встречаемся у дуба (г. Ладушкин ул.Победы д.10).
- 12:00 — Открытие доступа к ДУБУ.
- 14:00 — Открытие палаточного городка.
На площадке развернутся интерактивные палатки, где каждый найдёт занятие по душе:
- Роспись деревянных ложек и брелков;
- Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов;
- Белорусская палатка: учимся жарить настоящие драники;
- Русская палатка: секреты приготовления блинов;
- «История моего края»: рассказ о первых переселенцах;
- Фотозона: примерь русский народный костюм и сделай памятное фото;
- Мастер-класс по русской игре «Городки».
- 15:00 — Торжественное открытие фестиваля