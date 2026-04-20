Творческий вечер в «Воротах»: встреча с фотохудожником и живой концерт

16+

24 апреля
пятница
18:30
Ворота

Один вечер. Две стихии. «Ворота» в искусство.

24 апреля пространство «Ворота» станет местом силы для тех, кто любит настоящую фотографию и живую музыку.

  • Первая часть вечера (18:30): 

Встреча с Игорем Ткачевым — членом Калининградского союза фотохудожников.

Игорь — мастер, умеющий остановить время. Он поделится историей своего творческого пути и покажет снимки невероятной красоты: от закатов на Куршской косе до величественных вершин Кавказских гор. Приготовьтесь смотреть и вдохновляться.

  • Вторая часть вечера (19:30): 

Мини-концерт, который согреет теплом.

Эдуард Стерников (автор, гитара, голос) и Ольга Богомаз создают на сцене особенную атмосферу. В их дуэте собственные песни звучат так искренне, что мурашки по коже.

Вход свободный, по регистрации

