Дата и место
|
24 апреля
пятница
|18:30
|
Творческий вечер в «Воротах»: встреча с фотохудожником и живой концерт
О событии
Один вечер. Две стихии. «Ворота» в искусство.
24 апреля пространство «Ворота» станет местом силы для тех, кто любит настоящую фотографию и живую музыку.
- Первая часть вечера (18:30):
Встреча с Игорем Ткачевым — членом Калининградского союза фотохудожников.
Игорь — мастер, умеющий остановить время. Он поделится историей своего творческого пути и покажет снимки невероятной красоты: от закатов на Куршской косе до величественных вершин Кавказских гор. Приготовьтесь смотреть и вдохновляться.
- Вторая часть вечера (19:30):
Мини-концерт, который согреет теплом.
Эдуард Стерников (автор, гитара, голос) и Ольга Богомаз создают на сцене особенную атмосферу. В их дуэте собственные песни звучат так искренне, что мурашки по коже.