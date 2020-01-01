Трибьют Михаила Боярского

Дата и место
28 июня
воскресенье
|19:00
Калининградский театр эстрады
О событии
Готовы к встрече с легендой? Уникальный концерт-трибьют, посвященный Михаилу Боярскому — человеку-эпохе, голосу поколения и самому обаятельному мушкетеру всех времен! Его хриплый, душевный голос стал саундтреком жизни для миллионов. Его образ — шляпа, усы, озорной взгляд — навсегда вписан в культурный код целой страны. В этот вечер прозвучат главные хиты, которые пела и продолжает петь вся страна: «Зеленоглазое такси», «Городские цветы», «Всё пройдёт», «Спасибо, родная», и, конечно же, бессмертные песни из культовых кинофильмов. Яркая программа, талантливые артисты и живая музыка перенесут вас в атмосферу безудержного романтизма, мушкетерской удали и настоящего ленинградского-петербургского духа, которые дарил нам Михаил Сергеевич. Это больше, чем концерт. Это вечер для тех, кто ценит настоящие песни и вечные истории.