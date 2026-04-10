Вечеринки
7-летие проекта BX

Культурный отдых
18+
Дата и место

25 апреля
суббота
22:00
Universal, ночной клуб

О событии

Главное событие года музыкального сообщества BX — 7-летие проекта!

Сразу 2 европейских гостя в одну дату! Мы привозим большие имена индустрии электронной музыки.

Federico Molinari и Tagir — оба прибудут к нам из столицы электронной музыки, Берлина.

Федерико Молинари — аргентинец с более чем двадцатилетним опытом, сумевший стать одной из ключевых фигур современной андеграунд-сцены. Бас-гитарист с классическим джазовым образованием и страстью к эмбиенту и электронике, в последние годы он сфокусировался на создании коллекции минималистичного, игривого хауса. Этот звук одинаково органично звучит как в прайм-тайм, так и в after-hours. Не боясь контрастов и трипово смешивая старую школу с новыми треками, в своих диджей-сетах он выстраивает настоящую историю. Спектр звуков и эмоций, подчинённый элегантной и тонкой манере сведения, при этом ни на секунду не теряет драйва на танцполе.

Тагир — наш большой друг, а его выступления — это совместный танцевальный гипноз, сопровождаемый этникой, голосами и мощным грувом.

Он мастерски жонглирует стилями: хаус, минимал, техно — всегда импровизирует и взаимодействует с танцполом, тем самым держит вайб и меняет ваши планы на ближайшие 2 часа.

Его лучшее время — это закрытие,

и это подтверждают Outline и Arma.

Мы поддерживаем эту традицию, поэтому Тагир играет после Федерико и закрывает вечеринку.

В этом году мы готовим абсолютно новую инсталляцию. В прошлом году мы делали конструкцию из 3000 деталей, а в этом сконцентрируем внимание на диджей-зоне, которая будет находиться в центре танцпола. Это позволит иначе взглянуть на танцпол и синхронизировать картинку со звучанием.

Открывать музыкой вечер будут локальные диджеи Downmix и Bilalov.

Сердце города, исторические стены — клуб Universal хранит память о вечеринках и привозах из Европы, Америки и России. Мы проведём ночь здесь, чтобы создать единый купол эмоций: место, где под одной крышей встретятся новое звучание, лица, визуальный ряд и наше семилетие.

До встречи на 7 лет BX!

