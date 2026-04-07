Дата и место
|
|
IX Международный фестиваль «Дни музыки Д. Д. Шостаковича»
О событии
Фестиваль посвящён 120-летию со дня рождения композитора и 80-летию образования Калининградской области.
- 7 апреля, в 12:00 состоится открытый концерт «Время Шостаковича». Площадка — Центральная городская библиотека им. А. Гайдара.
- 7 апреля, в 15:00 стартует «Вдохновение юных», арт-пространство «Янтарь-холл».
- 8 апреля, в 12:00 концерт «Д. Д. Шостакович — детям!», библиотека им. Ю. Иванова.
- 8 апреля, в 16:00 программа «Слушая музыку Д. Д. Шостаковича», Королевские ворота.
- 9 апреля, в 16:00 состоится концерт «Звучание эпохи» в зале ДМШ им. Д. Д. Шостаковича.