Фестивали, праздники
IX Международный фестиваль «Дни музыки Д. Д. Шостаковича»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
0+

Дата и место

7 апреля
до 9 апреля
Калининград

О событии

Фестиваль посвящён 120-летию со дня рождения композитора и 80-летию образования Калининградской области.  

  • 7 апреля, в 12:00 состоится открытый концерт «Время Шостаковича». Площадка — Центральная городская библиотека им. А. Гайдара.
  • 7 апреля, в 15:00 стартует «Вдохновение юных», арт-пространство «Янтарь-холл».  
  • 8 апреля, в 12:00 концерт «Д. Д. Шостакович — детям!», библиотека им. Ю. Иванова. 
  • 8 апреля, в 16:00 программа «Слушая музыку Д. Д. Шостаковича», Королевские ворота.
  • 9 апреля, в 16:00 состоится концерт «Звучание эпохи» в зале ДМШ им. Д. Д. Шостаковича.

Это событие в СМИ

Анонсы
Концерты, выставки и экономический ликбез: 7 бесплатных мероприятий, которые помогут развеяться после работы

Читать