Интерактивная беседа «Стихарь: Анатолий Алексеевич Лунин»
8 апреля в Библиотеке имени М. Горького будет проведена интерактивная беседа, посвящённая 96-летию со дня рождения калининградского писателя Анатолия Алексеевича Лунина, поэта, журналиста, лауреата ряда литературных конкурсов. В программе: краткий обзор книг; беседа о жизни и творчестве Анатолия Алексеевича. Вдова писателя — Мария Николаевна Лунина — расскажет о тяжёлом детстве Анатолия Алексеевича, о теме войны в произведениях литератора, о жизни в послевоенном Калининграде. Она также прочтет стихи поэта и ответит на все интересующие вопросы.
Программа рассчитана на посетителей старше 12 лет.
Тел. 21-49-91.