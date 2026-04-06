Встречи
Интерактивная беседа «Стихарь: Анатолий Алексеевич Лунин»

Бесплатно
12+

Дата и место

8 апреля
среда
13:00
Библиотека им. М. Горького

О событии

8 апреля в Библиотеке имени М. Горького будет проведена интерактивная беседа, посвящённая 96-летию со дня рождения калининградского писателя Анатолия Алексеевича Лунина, поэта, журналиста, лауреата ряда литературных конкурсов. В программе: краткий обзор книг; беседа о жизни и творчестве Анатолия Алексеевича. Вдова писателя — Мария Николаевна Лунина — расскажет о тяжёлом детстве Анатолия Алексеевича, о теме войны в произведениях литератора, о жизни в послевоенном Калининграде. Она также прочтет стихи поэта и ответит на все интересующие вопросы.

Программа рассчитана на посетителей старше 12 лет.

Тел. 21-49-91.

Это событие в СМИ

Анонсы
Читать