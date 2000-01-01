Дата и место
|
26 июня
пятница
|18:00
|
Речной клуб «Пирс»
О событии
СУПЕР ДИСКО 90-00-х ОПЕН ЭЙР — это эпицентр хитов 90-х и 2000-х, где вас ждут легендарные артисты, зажигательные ритмы и море позитива! Погружаемся в золотую эпоху ярких ритмов, ламповых хитов и настоящего танцевального драйва!
Что вас ждёт?
- Живые выступления, хиты, которые знает каждый, море света, звука и энергии
- Танцы до упаду под главные хиты двух десятилетий
- • Атмосфера драйва и веселья в лучших традициях эпохи
На сцене — любимые артисты, под чьи песни мы влюблялись, танцевали до утра и верили в чудеса:
ВИРУС — легендарная группа, песни которой по сей день, живут у миллионов людей в душе. Зажигательная музыка и необычно-яркий, неземной голос, доносились из каждого уголка, вызывая у людей море позитивных эмоций. На концерте вас ждут лучшие хиты: «Ты меня не ищи», «Ручки», «Всё пройдёт», «Попрошу тебя», «Счастье», «Танцевать», «Что бы солнце грело» и многие другие.
ФАКТОР-2 (Владимир Панченко) — исполнители культового хита «Красавица», а также десятков других песен, ставших саундтреками целого поколения. Многие пели эти песни во дворах по всей стране. Их треки и клипы возглавляли хит-парады ведущих радиостанций и телеканалов. На концерте вы услышите все культовые хиты группы «Красавица», «Класс, детка, класс», «Весна», «Шалава» а также, полюбившиеся всем «Война», «Улетели журавли», «СкУКА любовь» и многие другие.
ВИА ГРА (Ольга Меганская) — российская певица, яркая солистка, известная многим по участию в популярной группе «ВИА ГРА». На концерте прозвучат все самые сочные хиты, среди которых: «Попытка № 5», «Перемирие», «У меня появился другой», «Бриллианты», «Поцелуи», «Сумасшедший», «Я не вернусь», «Стоп! Стоп! Стоп!», «ЛМЛ», «Антигейша», «Цветок и нож» и многие другие.
Кёниг Трибьют Бенд — выступят со специальной живой программой состоящий из лучших поп и рок хитов девяностых и нулевых: «Руки Вверх!», «Reflex», «t.A.T.u», «Демо», «Hi-Fi», «Мираж», «Иванушки», Андрей Губин, Татьяна Буланова, «Краски», «Отпетые Мошенники», «Комбинация» и многие другие.
Диджеи Алекс Строкс и Дискомышь — будут играть самые горячие треки 90-х и 00-х, создавая атмосферу настоящего праздника. «Дискотека Авария», «Гости из Будущего», Шура, «Блестящие», «Акула», «Винтаж», «Звери», Линда, Валерий Меладзе – все ваши любимые хиты в одном месте!