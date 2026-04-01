Стендап топовых комиков

Расписание
|
10 апреля
пятница
|20:00
|
РК "Планета"
|
11 апреля
суббота
|20:00
|
РК "Планета"
|
17 апреля
пятница
|20:00
|
РК "Планета"
|
18 апреля
суббота
|20:00
|
Чил&нтано
|
24 апреля
пятница
|20:00
|
РК "Планета"
О событии
3 апреля: Иван Политов — стендап-комик из Санкт-Петербурга, участник проектов «Открытый микрофон» и «Стендап Рулетка» на ТНТ. В своих выступлениях он с иронией рассказывает о жизни отца двоих дочерей и семейных буднях. Его материал строится на узнаваемых бытовых ситуациях, в которых легко увидеть себя, своих близких и те самые моменты, о которых обычно не говорят вслух. Комедия Политова — это честный взгляд на повседневность без попытки приукрасить реальность, где за обычными историями скрываются точные и понятные каждому наблюдения. Сделай паузу в рутине и приходи за эмоциями, которые запомнятся надолго!
4 апреля: Хочешь увидеть, как звучат лучшие шутки вживую? В эту субботу опытные комики выйдут на сцену с проверенным материалом, а задавать настроение вечеру будет хэдлайнер — Иван Политов, комик из Санкт-Петербурга и участник проектов ТНТ, который привозит с собой точные наблюдения и качественную семейную комедию. Только лёгкая атмосфера и живое общение — лучший способ приблизить выходные. Заходи и убедись сам!
10 апреля: Лёша Юрьянов — стендап-комик, чемпион Высшей лиги КВН и участник проектов «Открытый микрофон» ТНТ, OPEN MIC и MONEY MIC VK, «Шоу ЗВЁЗДЫ» на НТВ. В своём сольном концерте он соберет лучший материал — наблюдательную комедию с сильной текстовой базой и точными формулировками. Его шутки вырастают из повседневной жизни: про себя, про людей вокруг, про технологии и привычные ситуации, которые он подмечает и разворачивает в понятный каждому юмор. Приходи и разнообразь свой вечер новыми эмоциями!
11 апреля: Совсем скоро на сцене соберутся опытные комики с лучшими шутками, а задавать тон вечеру будет Лёша Юрьянов — чемпион Высшей лиги КВН и участник проектов ТНТ, VK и НТВ. Его стиль — это спокойная, точная комедия наблюдений, где за простыми ситуациями скрываются узнаваемые и меткие мысли. Он шутит о повседневности, технологиях и жизни вокруг без лишней громкости, делая акцент на тексте и формулировках. Лёгкая атмосфера, живой смех и вечер, который проходит на одном дыхании. Оставь всё лишнее на потом и приходи послушать годные шутки!
17 апреля: Хочешь провести вечер в атмосфере живого стендапа и проверенных шуток? На сцену выйдут опытные комики с лучшим материалом, а задавать настроение вечеру будет хэдлайнер — Илья Стрелков, участник проектов Open Mic и Money Mic и финалист Big Money Mic в VK Видео. Лёгкая атмосфера, живое общение и много смеха — идеальный план на вечер субботы. Заходи!
18 апреля: Илья Стрелков — яркий и экспрессивный стендап-комик, участник 3 сезонов проектов Open Mic и Money Mic, финалист Big Money Mic в VK Видео. В своих выступлениях Илья честно и с самоиронией рассказывает про семью, малую родину и жизнь в мегаполисе — знакомые каждому ситуации превращаются в точные и живые шутки. Не упусти возможность провести вечер в компании одного из самых харизматичных представителей новой волны стендапа!
24 апреля: Андрей Кубарьков — народный комик из Санкт-Петербурга, участник проектов «Стендап Петербург» на YouTube и StandUP Patriki. Это тот случай, когда юмр держится на наблюдениях из обычной жизни — про знакомые ситуации, людей вокруг и себя самого. Спокойная подача, точные формулировки и ощущение разговора со своим человеком со сцены. Не упусти возможность провести вечер в отличном настроении!
25 апреля: Хочешь провести вечер легко и посмеяться от души? В эту субботу на сцену выйдут опытные комики с проверенным материалом, а хэдлайнером станет Андрей Кубарьков —народный комик из Санкт-Петербурга и участник проектов «Стендап Петербург» и StandUP Patriki. Узнаваемые истории, сильные шутки и тёплая атмосфера — идеальный план на вечер!