Котомафия на Башне

30 апреля
четверг
19:00
Музей кошек "Мурариум"

Когда над Балтийским морем солнце садится — просыпается мафия. Но не простая… КОТОмафия!

Друзья, Вы готовы к самой уютной, хитрой и ,в нашем случае, мурчащей игре в городе?

30 апреля в 19:00 — мы открываем двери старинной Башни и погружаемся в Котомафию — игру, где каждый может стать:

  • мирным котиком;
  • доктором с лазерной указкой;
  • мафией в маске;
  • кисей-мурысей;
  • или просто гением, который всё понял… но молчит

 Что Вас ждёт? Ведущий, который заставит смеяться даже самых серьёзных котов. Котомаски — потому что мы в Музее кошек, а не в офисе)). Ароматный кофе  — для тех, кто не уснёт, пока не найдёт мафию. Вид со смотровой площадки, когда город засверкает огнями, а Вы — в его центре. Никаких скучных правил — только атмосфера, мурлыка и драма.

 Важно: возрастное ограничение 18+

Стоимость участия: 1500 рублей (включено: игра, напитки и незабываемые эмоции). Количество мест ограничено — билеты улетают быстрее, чем мышь от кота!

 Кто выживет? Кто обманет? Кто сбежит с рыбкой? Решать — только Вам.

Но помните: в Котомафии никто не спит… даже если кажется, что спит.

 P.S. Если Вы приходите с другом/супругом — Вы уже в 2 раза ближе к победе. Или к веселому выяснению отношений. 