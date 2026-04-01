Котомафия на Башне

Дата и место
30 апреля
четверг
|19:00
Музей кошек "Мурариум"
О событии
Когда над Балтийским морем солнце садится — просыпается мафия. Но не простая… КОТОмафия!
Друзья, Вы готовы к самой уютной, хитрой и ,в нашем случае, мурчащей игре в городе?
30 апреля в 19:00 — мы открываем двери старинной Башни и погружаемся в Котомафию — игру, где каждый может стать:
- мирным котиком;
- доктором с лазерной указкой;
- мафией в маске;
- кисей-мурысей;
- или просто гением, который всё понял… но молчит
Что Вас ждёт? Ведущий, который заставит смеяться даже самых серьёзных котов. Котомаски — потому что мы в Музее кошек, а не в офисе)). Ароматный кофе — для тех, кто не уснёт, пока не найдёт мафию. Вид со смотровой площадки, когда город засверкает огнями, а Вы — в его центре. Никаких скучных правил — только атмосфера, мурлыка и драма.
Важно: возрастное ограничение 18+
Стоимость участия: 1500 рублей (включено: игра, напитки и незабываемые эмоции). Количество мест ограничено — билеты улетают быстрее, чем мышь от кота!
Кто выживет? Кто обманет? Кто сбежит с рыбкой? Решать — только Вам.
Но помните: в Котомафии никто не спит… даже если кажется, что спит.
P.S. Если Вы приходите с другом/супругом — Вы уже в 2 раза ближе к победе. Или к веселому выяснению отношений.