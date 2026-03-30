Встречи
Литературно-музыкальная программа «Живая память поколений»

Литературно-музыкальная программа «Живая память поколений»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
12+

Дата и место

3 апреля
пятница
12:00
ЦДБ им. С. В. Михалкова

О событии

В преддверие 81-й годовщины штурма Кенигсберга пройдет литературно-музыкальная программа, посвященная одной из славных страниц героического прошлого Великой Отечественной войны. Гости мероприятия посмотрят отрывок из документального фильма «Штурм Кенигсберга», поделятся личными воспоминаниями о встречах с героями Восточно-Прусской операции, которые проявили беззаветную преданность своей Родине и умение побеждать врага. Память об их подвигах живет в книгах, мемориалах, в названии улиц и городов нашей области.

В исполнении учащихся детской музыкальной школы имени М. Глинки прозвучат песни военных лет.

Программа рассчитана на посетителей старше 12 лет.

Это событие в СМИ

Анонсы
