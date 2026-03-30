Дата и место
3 апреля
до 29 апреля
Фотовыставка «Невидимый соавтор природы»2026-04-03T19:00:00.000+02:00 2026-04-29T19:00:00.000+02:00
3 апреля в 19.00 приглашаем на открытие художественной выставки «Невидимый соавтор природы»
Калининград — город, прорастающий сквозь историю. Наша фотовыставка — это исследование — откровение неразрывной связи прошлого и настоящего через труд садовника. Мы покажем людей, которые создают и сохраняют «зеленое лицо» городов, и расскажем об исторической преемственности садово-паркового искусства региона.
В центре экспозиции — портреты современных садовников. Их лица, руки и истории раскрывают их профессию не как рутинную работу, а как искусство терпения, принятия и глубоких знаний, тяжелый и ценный труд. Профессия садовника удивительна и многогранна. Она может стать точкой роста для чего-то большего, дать возможность побыть наедине с собой, поделиться созидательной энергией с миром и одновременно почерпнуть вдохновение из общения с растениями.
Приглашаем задуматься о том, почему без должного ухода не бывает красивых пространств и как знания одного поколения прорастают в делах другого. Будущее Калининграда зависит от уважения к его «зеленому» прошлому.
Про автора/куратора выставки: Юрий Семёнов — увлечённый садовник, древесный инспектор, руководитель отдела ухода и озеленения в ландшафтной мастерской «Апрель».
- Арт-пространство «Ворота»,
- Ул. Литовский вал, 61
Выставка доступна для просмотра с 3 апреля по 29 апреля. Ежедневно с 9.00 до 21.00
Вход свободный