Конкурс любительских театров «Жили-были»

Дата и место
28 марта
суббота
|12:00
Дом офицеров
О событии
Друзья! Приглашаем в Дом офицеров Балтийского флота 28 марта 2026 года на просмотр спектаклей областного конкурса любительских театров «Жили-были»:
- 12.00 — «Меркнут знаки зодиака» народный литературный театр им. А. Михайлова (12+)
- 14.00 — «Сердце Кощея» народный театральный коллектив «Арлекино» (16+)
- 15.30 — кукольный спектакль «К солнышку» образцовый театр кукол «Петрушка» (0+)
- 18.00 — «Они хотели жить!» народный драматический театр «Браво-Бис» Дома офицеров Балтийского флота (12+)
Вход свободный.