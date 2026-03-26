Конкурс любительских театров «Жили-были»

Конкурс любительских театров «Жили-были»

0+

Дата и место

28 марта
суббота
12:00
Дом офицеров

О событии

Друзья! Приглашаем в Дом офицеров Балтийского флота 28 марта 2026 года на просмотр спектаклей областного конкурса любительских театров «Жили-были»:

  • 12.00 — «Меркнут знаки зодиака» народный литературный театр им. А. Михайлова (12+)
  • 14.00 — «Сердце Кощея» народный театральный коллектив «Арлекино» (16+)
  • 15.30 — кукольный спектакль «К солнышку» образцовый театр кукол «Петрушка» (0+)
  • 18.00 — «Они хотели жить!» народный драматический театр «Браво-Бис» Дома офицеров Балтийского флота (12+)

Вход свободный. 

