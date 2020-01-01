Дата и место
|
9 мая
суббота
|17:00
|
Этот День Победы!
О событии
Песни военных лет!.. Сколько их, прекрасных и незабываемых. От самых первых залпов и выстрелов, и до победного майского салюта, через всю войну прошагали они в боевом солдатском строю.
В программе праздничного концерта «Этот День Победы!» в исполнении артистов театра, в сопровождении оркестра прозвучат те самые фронтовые песни, которые по праву можно назвать музыкальной летописью Великой Отечественной войны, а также песни, написанные в послевоенные годы и посвященные тем, чей подвиг наша страна будет помнить вечно — «Катюша», «Журавли», «Смуглянка», «Синий платочек», «Темная ночь» многие другие.