Театр
Этот День Победы!

Этот День Победы!

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

9 мая
суббота
17:00
Музыкальный театр

О событии

Песни военных лет!.. Сколько их, прекрасных и незабываемых. От самых первых залпов и выстрелов, и до победного майского салюта, через всю войну прошагали они в боевом солдатском строю.

В программе праздничного концерта «Этот День Победы!» в исполнении артистов театра, в сопровождении оркестра прозвучат те самые фронтовые песни, которые по праву можно назвать музыкальной летописью Великой Отечественной войны, а также песни, написанные в послевоенные годы и посвященные тем, чей подвиг наша страна будет помнить вечно — «Катюша», «Журавли», «Смуглянка», «Синий платочек», «Темная ночь» многие другие.