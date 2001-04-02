Дата и место
2 апреля
до 1 мая
В предчувствии цвета
О событии
Важное событие для всех, кто соскучился по настоящим смыслам и весеннему настроению.
2 апреля в Информационно-туристическом центре Светлогорска открывается выставка графики художницы Алены Фроловой.
Когда смотришь на чёрно-белые картины, часто возникает желание добавить в них цвета. В этом и заключается главный замысел художника Алены Фроловой. Её работы — это не просто отсутствие цвета, это история про его ожидание, про паузу перед вдохом.
Отсутствием цветов в своих картинах художник говорит о состоянии, в котором находится природа в период долгой зимы. Представьте: холод, снег, монохромность пейзажа, кажущееся отсутствие жизни. И вдруг — маленький зеленый листок, пробивающийся из-под снега. Это и есть та самая перспектива, та самая направляющая, тот самый смысл который мы ищем в повседневности.
Но есть и второй, не менее важный момент, о котором хочется сказать отдельно. Черно-белое восприятие часто категорично: «черное» или «белое», «правильно» или «ложно». И такой подход часто ранит самого человека и людей, которые его окружают.
Выставка Алены — это приглашение к диалогу с самим собой и с окружающим миром. Это напоминание о том, что любое категоричное суждение, любой строгий взгляд на вещи можно смягчить, добавив красок и оттенков — и наша жизнь из суровой графики превращается в теплую, живую акварель.
Приходите вдохновиться историями про жизнь, про взгляд на повседневность, привычную, серую и скучную, но которую можно наполнить цветом и пульсацией жизни. Той самой внутренней силой, которая позволяет нам проснуться после долгой зимы, сделать вдох и начать творить свою жизнь теми красками, которые выберем сами.
- Где: ИТЦ, Светлогорск, ул. Карла Маркса, 7а
- Даты проведения: 2.04-01.05
- Торжественное открытие состоится 04.04 с 14:00 до 16:00
Вход свободный