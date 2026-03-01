Пабло Пикассо: человек с тысячью лиц

16+

28 марта
суббота
16:00
Сигнал

Он мог быть нежным, как голубь, и жёстким, как осколок стекла. Писать как старый мастер и как ребёнок, не умеющий держать кисть. Обожать женщин и превращать их жизнь в ад. Создать кубизм, изобрести коллаж, придумать скульптуру из мусора и к концу жизни стать самым дорогим художником планеты.

Пабло Пикассо — человек, у которого не было одного лица. У него их были тысячи.

На лекции проследим, как художник менял маски — и почему за каждой из них прятался он сам. Мы поговорим о том:

  • Кто он на самом деле: гений, мистификатор, нарцисс, ранимый мальчик, так и не повзрослевший до конца?
  • Почему он «перепридумывал» себя каждые несколько лет? От «голубого периода» до сюрреализма — что заставляло его сжигать то, чему поклонялся?
  • Что скрывают его женщины? Музы, жертвы, богини — и почему ни одна не стала с ним счастливой.
  • Почему его «лица» так нас цепляют? Даже спустя полвека после смерти его картины собирают очереди, а «Авиньонские девицы» до сих пор выглядят так, будто написаны вчера.

Лекция — это не скучный перечень дат и названий. Это разговор о человеке, который прожил 92 года и успел побывать:

  • гениальным подростком из Малаги,
  • ищим поэтом парижского Монмартра,
  • изобретателем новой реальности,
  • любовником, тираном и отцом,
  • коммунистом и миллионером,
  • стариком, который до последнего дня брал в руки кисть.

Приходите. Посмотрим Пикассо в лицо. Хотя бы на одно из тысячи.

Лекция «Пабло Пикассо: человек с тысячью лиц» состоится 28 марта в 16:00.

Сигнал: Калининград, ул.Космонавта Леонова, 22

Стоимость: 1500 рублей