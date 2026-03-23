Дата и место
24 марта
вторник
|15:00
Творческая встреча «Как рождаются сказки?»2026-03-24T15:00:00.000+02:00
О событии
Юные посетители Библиотеки микрорайона им. А. Космодемьянского встретятся с замечательным калининградским писателем, автором литературно-художественного журнала «Мурр+» Ириной Мотковой, создающей удивительно добрые сказки и стихи для детей.
На книжной выставке будут представлены произведения Ирины Валерьевны, о которых она расскажет ребятам: «Сон Лизы», «Карамельки», «Ботинки жили-были», «Приключения пуговки», «Калининградский зоопарк», «Марта, Пряник и другие».
Также участники узнают, как рождаются сказки, познакомятся с их смешными, трогательными и добрыми героями.
Предварительная запись обязательна по телефону 93-98-85.