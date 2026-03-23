Творческая встреча «Как рождаются сказки?»

6+

Дата и место

24 марта
вторник
15:00
Библиотека №6

О событии

Юные посетители Библиотеки микрорайона им. А. Космодемьянского встретятся с замечательным калининградским писателем, автором литературно-художественного журнала «Мурр+» Ириной Мотковой, создающей удивительно добрые сказки и стихи для детей.

На книжной выставке будут представлены произведения Ирины Валерьевны, о которых она расскажет ребятам: «Сон Лизы», «Карамельки», «Ботинки жили-были», «Приключения пуговки», «Калининградский зоопарк», «Марта, Пряник и другие».

Также участники узнают, как рождаются сказки, познакомятся с их смешными, трогательными и добрыми героями.

Предварительная запись обязательна по телефону 93-98-85.

