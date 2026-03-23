Дата и место
|
26 марта
четверг
|17:00
|
Лекция «Стресс как фактор современной личности»
О событии
Приглашаем вас на открытую лекцию «Стресс как фактор современной личности» при участии Российского общества «Знание».
Стресс давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Но всегда ли он вреден? И можно ли превратить его из разрушительной силы в стимул для развития? На лекции разберём: что такое стресс с точки зрения психологии и физиологии: механизмы и стадии; ключевые факторы стресса в XXI веке: от информационной перегрузки до социальных ожиданий; его влияние на личность: когнитивные, эмоциональные и поведенческие последствия; и конечно поговорим о методах работы с ним.
Лектор — Инна Сергеевна Карась, доцент БФУ им.И.Канта, кандидат психологических наук.
Лекция состоится по адресу: ул. Зоологическая, 2, каб.210. Арт-библиотека Университетского колледжа БФУ им.И.Канта.
Напоминаем, что на все мероприятия необходима предварительная регистрация