Творческая встреча с Галиной Бариновой

12+

Дата и место

27 марта
пятница
14:00
Музей Мирового океана

О событии

Музей Мирового океана продолжает серию творческих встреч «Биография. Калининградцы» с людьми, чьи имена вписаны в историю самого западного региона России.

27 марта в 14:00 приглашаем на творческую встречу с Галиной Бариновой - профессором-консультантом БФУ им. И. Канта, кандидатом географических наук, членом Совета Калининградского областного отделения Русского географического общества. В область научных интересов Галины Михайловны входят проблемы формирования и изменения климата в приморском регионе и геоэкологические проблемы природопользования.

Возможно, вы уже знакомы с Галиной Михайловной через книги ее авторства, в числе которых «Как вам нравится Калининградская погода?», «Виштынецкое озеро», «Калининградская область. Климат». И теперь есть уникальная возможность познакомиться с замечательным человеком через личный рассказ о жизни и научных трудах.

Встреча пройдет в Конгресс-холле Главного корпуса Музея Мирового океана.

Вход свободный.

Встречи с учёными, писателями и музыкантами: 6 интересных бесплатных мероприятий недели в Калининграде

