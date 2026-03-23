27 марта
|14:00
Творческая встреча с Галиной Бариновой
Музей Мирового океана продолжает серию творческих встреч «Биография. Калининградцы» с людьми, чьи имена вписаны в историю самого западного региона России.
27 марта в 14:00 приглашаем на творческую встречу с Галиной Бариновой - профессором-консультантом БФУ им. И. Канта, кандидатом географических наук, членом Совета Калининградского областного отделения Русского географического общества. В область научных интересов Галины Михайловны входят проблемы формирования и изменения климата в приморском регионе и геоэкологические проблемы природопользования.
Возможно, вы уже знакомы с Галиной Михайловной через книги ее авторства, в числе которых «Как вам нравится Калининградская погода?», «Виштынецкое озеро», «Калининградская область. Климат». И теперь есть уникальная возможность познакомиться с замечательным человеком через личный рассказ о жизни и научных трудах.
Встреча пройдет в Конгресс-холле Главного корпуса Музея Мирового океана.
Вход свободный.