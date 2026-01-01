Жанр: Мюзикл для всей семьи
Режиссер: Елизавета Мороз (Москва)
Продолжительность: 1 час 20 мин (без антракта)
Расписание
5 апреля
воскресенье
|11:00
«Виват, Мюнхгаузен»
|14:00
«Виват, Мюнхгаузен»
О событии
Всем известно, что барон Мюнхгаузен очень учёный, предприимчивый и весёлый человек, мечтатель, который может находить приключения и видеть необычное даже в самых обыденных ситуациях. Это герой, на которого хочется походить и взрослым и детям.
Два раза знаменитый барон Мюнхгаузен посетил наши края, об этом даже сохранилась историческая запись. А еще, именно в Калининграде было основано общество «Внучата Мюнхгаузена». Мюзикл «Виват, Мюнхгаузен!», как раз о новых приключениях его потомков.