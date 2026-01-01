Расписание
17 апреля
пятница
|19:00
Музыкальный театр
18 апреля
суббота
|17:00
Музыкальный театр
О событии
Повесть Александра Грина «Алые паруса» — трогательная романтическая история о девушке Ассоль и капитане Грее. Этот сюжет всем знаком со школьной скамьи. История о любви, вере в чудо, о бесконечной надежде, мистике и реальности… Никто не знает, было это на самом деле или нет, но у каждого есть своя версия. Мы представим вам свою, основанную на мюзикле Максима Дунаевского по пьесе Михаила Бартенева, на стихи Андрея Усачева. Всё в этом произведении покрыто завесой тайны, мистика окружает эту историю, а главным ведущим обстоятельством в ней оказывается море. И мы никогда не поймём до конца: реальны ли персонажи на сцене или это всего лишь фантазия зрителей и чудеса театра… Когда-то очень давно на берегу моря жила одна девушка, и у неё была мечта. Она долго верила и ждала, преодолела трагическое стечение обстоятельств, столкнулась с подлостью и предательством, пошла на жертвы ради спасения отца и…Чтобы узнать, чем же закончилась эта история, приходите на наш мюзикл.