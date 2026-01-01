«Бременские музыканты»

6+
Жанр: Мюзикл
Режиссер: Оксана Холева
Продолжительность: 2 часа с антрактом

Расписание

10 апреля
пятница
19:00
Музыкальный театр
11 апреля
суббота
17:00
Музыкальный театр
О событии

«Ничего на свете лучше нету…», чем дружба, любовь, творчество и стремление к свободе. Легендарные герои «Бременских музыкантов» возвращаются!

В новом семейном мюзикле ничто не помешает романтической любви Трубадура и Принцессы — ни коварные козни Страшных Лесных Разбойников, ни запреты Глупого Короля, ни бестолковая королевская стража, ни даже появление Гениального Сыщика, потому что влюбленным помогают их друзья — веселые музыканты — Осел, Пес, Кот и Петух.  А всем известно, что: «Тем, кто дружен, не страшны тревоги…»

Создатели семейного мюзикла «Бременские музыканты» сохранили в постановке романтику и задор советского мультфильма 70-х, адаптировав материал для сценической версии. Эффектные костюмы, яркие декорации, танцы и трюки, а также живая музыка и вокал добавили красок и привнесли в историю еще больше волшебства и энергии. А главное, в спектакле прозвучат легендарные хиты на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина, которые предстанут в оригинальных современных аранжировках.