Расписание
3 апреля
пятница
|19:00
Музыкальный театр
4 апреля
суббота
|17:00
Музыкальный театр
О событии
Знаменитый композитор Имре Кальман — король оперетты! Мелодии «Сильвы» и «Принцессы цирка», «Баядеры» и «Марицы», «Цыган-премьера» и «Фиалки Монматра» у всех на слуху, и именно их вы услышите в премьере нового сезона — концерте «Кальмания» в исполнении солистов, хора и оркестра театра.
В оперетте все должны быть счастливы, в ней всегда царит любовь, красота и радость жизни. Концертная программа составлена только из хитов лучших оперетт Кальмана. Дуэты, арии, терцеты, марши, песенки из любимых оперетт и множество персонажей — в одном концерте!
Волшебную атмосферу интриги и игры создали заслуженные художники России И.Нежный и Татьяна Тулубьева.
Хореограф — Оксана Холева, потому что какая же оперетта может быть без танцев!