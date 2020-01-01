«Рок ради жизни»

Дата и место
20 июня
суббота
|12:00
Пионерский, улица Портовая
О событии
Главная цель фестиваля — творить добро с помощью музыки. Фестиваль организовывается Благотворительным фондом «Добрые доктора». Все собранные средства переводятся на строительства детского хосписа Дом Фрупполо.
В этом году мы сделали особый акцент на молодых, но по-настоящему мощных и перспективных группах. Разносить для вас сцену будут:
- Группа Кактусы — Калининград
- Двенадцать шагов — Калининград
- Остров Канта — Калининград
- тапОК — Санкт-Петербург
- Последний Пионер — Санкт-Петербург
- вглубь тумана — Москва
- ДОНЭРА — Санкт-Петербург
- EL RODRIGUEZ — Калининград
- наконечный — Санкт-Петербург
- YALTA BAND — Калининград
Совсем скоро начнём знакомить вас с участниками ближе — следите за новостями!
До скорой встречи!