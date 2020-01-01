Фестивали, праздники
«Рок ради жизни»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
0+

Дата и место

20 июня
суббота
12:00
Пионерский, улица Портовая

О событии

Главная цель фестиваля — творить добро с помощью музыки. Фестиваль организовывается Благотворительным фондом «Добрые доктора». Все собранные средства переводятся на строительства детского хосписа Дом Фрупполо. 

В этом году мы сделали особый акцент на молодых, но по-настоящему мощных и перспективных группах. Разносить для вас сцену будут:

  • Группа Кактусы — Калининград
  • Двенадцать шагов — Калининград
  • Остров Канта — Калининград
  • тапОК — Санкт-Петербург
  • Последний Пионер — Санкт-Петербург
  • вглубь тумана — Москва
  • ДОНЭРА — Санкт-Петербург
  • EL RODRIGUEZ — Калининград
  • наконечный — Санкт-Петербург
  • YALTA BAND — Калининград

Совсем скоро начнём знакомить вас с участниками ближе — следите за новостями!

До скорой встречи! 