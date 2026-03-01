Дата и место
21 марта
суббота
|18:00
О событии
Новый сезон фестиваля калининградской музыки. 21 марта ЛЫФАРЬ Фест в пиццебаре Форма! Вечер свободы, настоящего угара и музыки. Ожидаем два коллектива из Москвы и Ярославля и шесть местных групп:
- Дуучимээ (Мск) (meta punk)
- Black lama (Ярс) (неинди)
- Электро Дуги (funk)
- Психо Салатико (porn groove)
- Лесная дача (psychedelic rock)
- 3мяу (bard pop)
- Jetlag (rap rock)
- Psychowaves (post hardcore emo shoegaze)
Старт в 18:00, места «Форма», Гаражная 2б.