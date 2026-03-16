Дата и место
|
18 марта
среда
|18:30
|
Лекция «Маршруты памяти: Как переселенцы осваивали новое место»
О событии
Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на открытую лекцию к 80-летию образования Калининградской области «Маршруты памяти: Как переселенцы осваивали новое место» .
Лекция посвящена реконструкции пространственного опыта переселенцев, прибывших на новые территории в середине XX века. На материале устных интервью, собранных студентами в полевых экспедициях, рассматривается процесс превращения «чужого» пространства в «свое».
Анализируются три ключевых этапа освоения: первичное восприятие места (визуальные и эмоциональные доминанты первого дня), формирование повседневных маршрутов (работа, вода, соседи, торговля) и семантизация ландшафта (присвоение значимых точек, отношение к материальному наследию прежних жителей — немецким кладбищам, фундаментам, садам). Особое внимание уделяется тому, как память закрепляет пространственные образы и как устная история позволяет реконструировать не только событийную, но и топографическую повседневность.
Лекторы:
- Елена Вячеславовна Баранова, директор Центра социально-гуманитарной информатики, к.ист.наук, доцент.
- Ангелина Вячеславовна Саенко, научный сотрудник НИЦ социально-гуманитарной информатики.
- Михаил Михайлович Лопатин, научный сотрудник НИЦ социально-гуманитарной информатики.
Лекция состоится по адресу: ул. Зоологическая, 2, каб.210, Арт-библиотека Университетского колледжа БФУ им.И.Канта.
Напоминаем, что на все мероприятия необходима предварительная регистрация