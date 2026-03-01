Лекции, мастер-классы
Лекция «Бренды и стилисты: как усилить друг друга?»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
16+

Дата и место

19 марта
четверг
17:30
ТЦ «Мега-Маркет», 4 этаж, лекторий «Креспективы»

О событии

19 марта, в 17:30, в лектории «Креспективы» выступит куратор стилистов Калининграда от Всероссийского сообщества стилистов Елена Волочкова с лекцией «Бренды и стилисты: как усилить друг друга?»

Лекция будет полезна 

  • создателям брендов, дизайнерам, стилистам, имиджмейкерам, бренд-менеджерам и всем, кто связан с фешн-индустрий: фотографам, видеографам, бьюти-специалистам – кто рассматривает моду как многоплановый продукт и целую систему.

Обсудим: 

  • Взаимовыгодное сотрудничество и стратегию совместного успеха
  • Роль стилистов в формировании положительного имиджа бренда и увеличении продаж
  • Значимость брендов для карьеры и статуса стилистов
  • Как локальное взаимодействие дает масштабирование и охват за пределами региона

О спикере: Куратор стилистов Калининграда от Всероссийского сообщества стилистов, номинант Всероссийской премии RUSSIAN STYLE AWARDS 2025, имиджмейкер-стилист, аналитик моды.

Вход по регистрации