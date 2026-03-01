Дата и место
19 марта
четверг
|17:30
Лекция «Бренды и стилисты: как усилить друг друга?»
О событии
19 марта, в 17:30, в лектории «Креспективы» выступит куратор стилистов Калининграда от Всероссийского сообщества стилистов Елена Волочкова с лекцией «Бренды и стилисты: как усилить друг друга?»
Лекция будет полезна
- создателям брендов, дизайнерам, стилистам, имиджмейкерам, бренд-менеджерам и всем, кто связан с фешн-индустрий: фотографам, видеографам, бьюти-специалистам – кто рассматривает моду как многоплановый продукт и целую систему.
Обсудим:
- Взаимовыгодное сотрудничество и стратегию совместного успеха
- Роль стилистов в формировании положительного имиджа бренда и увеличении продаж
- Значимость брендов для карьеры и статуса стилистов
- Как локальное взаимодействие дает масштабирование и охват за пределами региона
О спикере: Куратор стилистов Калининграда от Всероссийского сообщества стилистов, номинант Всероссийской премии RUSSIAN STYLE AWARDS 2025, имиджмейкер-стилист, аналитик моды.