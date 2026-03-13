Театр
Спектакль по мотивам «Хроник Нарнии»

Спектакль по мотивам «Хроник Нарнии»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
6+

Дата и место

13 марта
пятница
18:00
Гусевский историко-краеведческий музей

О событии

13 марта (пятница) в 18:00 в главном корпусе Гусевского музея состоится благотворительное представление «В поисках Нарнии».

Его покажут участники молодёжного театра «Белая Роза» из Черняховска.

Сами ребята называют это не спектаклем, а игрой в театр — и это, наверное, самое точное определение. Потому что здесь вас ждут импровизация, искренность и та особая атмосфера, которая рождается, когда молодые артисты по-настоящему увлечены тем, что делают.

Вход свободный. Приходите всей семьёй, с друзьями, с детьми – окунуться в историю, которая известна наверное всем и проживите ее с артистами. 

Ждём вас!

Это событие в СМИ

Театры
В Гусеве бесплатно покажут экспериментальный спектакль по мотивам «Хроник Нарнии»

В Гусеве бесплатно покажут экспериментальный спектакль по мотивам «Хроник Нарнии»

Читать