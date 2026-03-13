Дата и место
13 марта
пятница
Спектакль по мотивам «Хроник Нарнии»
О событии
13 марта (пятница) в 18:00 в главном корпусе Гусевского музея состоится благотворительное представление «В поисках Нарнии».
Его покажут участники молодёжного театра «Белая Роза» из Черняховска.
Сами ребята называют это не спектаклем, а игрой в театр — и это, наверное, самое точное определение. Потому что здесь вас ждут импровизация, искренность и та особая атмосфера, которая рождается, когда молодые артисты по-настоящему увлечены тем, что делают.
Вход свободный. Приходите всей семьёй, с друзьями, с детьми – окунуться в историю, которая известна наверное всем и проживите ее с артистами.
Ждём вас!