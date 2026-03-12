Концерты
Финал I этапа конкурса «Надежда. Дети»

15 марта
воскресенье
12:00
Зеленоградский городской центр культуры и искусства

А всех-всех-всех приглашаем в Зеленоградск на финал! Приходите послушать удивительные выступления, поддержать юных артистов аплодисментами и разделить с нами атмосферу настоящего праздника творчества. Давайте вместе подарим ребятам море эмоций и веры в себя. 

  • Городской центр культуры и искусства, г. Зеленоградск (Курортный проспект, 11)
  • Вход свободный!

Возрастное ограничение: 6+

