Дата и место
|
15 марта
воскресенье
|12:00
|
Финал I этапа конкурса «Надежда. Дети»2026-03-15T12:00:00.000+02:00
О событии
А всех-всех-всех приглашаем в Зеленоградск на финал! Приходите послушать удивительные выступления, поддержать юных артистов аплодисментами и разделить с нами атмосферу настоящего праздника творчества. Давайте вместе подарим ребятам море эмоций и веры в себя.
Что важно знать:
- 15 марта 2026 г.
- 12:00
- Городской центр культуры и искусства, г. Зеленоградск (Курортный проспект, 11)
- Вход свободный!
Возрастное ограничение: 6+