Дата и место
|
14 марта
суббота
|15:00
|
Программа «Симфония песен Александра Зацепина»2026-03-14T15:00:00.000+02:00
О событии
В библиотечной гостиной «Прикосновение» будет проведена литературно-музыкальная программа, посвященная советскому и российскому композитору Александру Зацепину. Калининградский музыкант Валерий Алексеев исполнит различные композиции: «Есть только миг», «Первый день календаря», «Иду за счастьем», «Помоги мне», «Позови меня», «Дружные ребята», «Белая сирень», «Замок на песке», «Живу надеждой» и другие.
Гости познакомятся с фактами из жизни и творчества Александра Сергеевича.
Вниманию поклонников знаменитого композитора будет представлена книжная экспозиция «Миг между прошлым и будущим».
Программа рассчитана на участников от 12 лет и старше.
Тел. 21-93-92.