Программа «Симфония песен Александра Зацепина»

Дата и место

14 марта
суббота
15:00
Библиотека им. А. А. Леонова

О событии

В библиотечной гостиной «Прикосновение» будет проведена литературно-музыкальная программа, посвященная советскому и российскому композитору Александру Зацепину. Калининградский музыкант Валерий Алексеев исполнит различные композиции: «Есть только миг», «Первый день календаря», «Иду за счастьем», «Помоги мне», «Позови меня», «Дружные ребята», «Белая сирень», «Замок на песке», «Живу надеждой» и другие.

Гости познакомятся с фактами из жизни и творчества Александра Сергеевича.

Вниманию поклонников знаменитого композитора будет представлена книжная экспозиция «Миг между прошлым и будущим».

Программа рассчитана на участников от 12 лет и старше.

Тел. 21-93-92.

