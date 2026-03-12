Встречи
Арт-бук вечеринка «В ритмах весны»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
6+

Дата и место

14 марта
суббота
14:30
Библиотека им. В.С. Высоцкого

О событии

В библиотеке будет проведена «Арт-бук вечеринка», которая подарит присутствующим незабываемые впечатления, новые знакомства, атмосферу праздника и весеннего настроения.

Посетителей ждут: интеллектуальная игра «Литературная рулетка», мастер-класс «Мартовские котики» от художника миниатюрной живописи Ольги Павленко, а также концерт автора-исполнителя, писателя, почетного члена Международного союза авторов-исполнителей Леонида Горбушина.

Для гостей будет работать тематическая фотозона «Весеннее настроение».

  • Начало мастер-класса: 14.30.
  • Начало концерта: 16.00.

Программа рассчитана на посетителей от 6 лет и старше.

Тел. для справок: 67-29-11.

