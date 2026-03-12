Дата и место
14 марта
суббота
|14:30
Арт-бук вечеринка «В ритмах весны»
О событии
В библиотеке будет проведена «Арт-бук вечеринка», которая подарит присутствующим незабываемые впечатления, новые знакомства, атмосферу праздника и весеннего настроения.
Посетителей ждут: интеллектуальная игра «Литературная рулетка», мастер-класс «Мартовские котики» от художника миниатюрной живописи Ольги Павленко, а также концерт автора-исполнителя, писателя, почетного члена Международного союза авторов-исполнителей Леонида Горбушина.
Для гостей будет работать тематическая фотозона «Весеннее настроение».
- Начало мастер-класса: 14.30.
- Начало концерта: 16.00.
Программа рассчитана на посетителей от 6 лет и старше.
Тел. для справок: 67-29-11.