Дата и место
|
18 августа
до 23 августа
|
Фестиваль «Короче»2026-08-18T12:00:00.000+02:00 2026-08-23T20:00:00.000+02:00
О событии
Фестиваль «Короче» расширяет географию
Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» объявляет о приеме работ в конкурсные программы. С этого года смотр становится международным – к участию принимаются российские и зарубежные фильмы, произведенные в 2025–2026 годах, снятые на русском языке.
XIV фестиваль «Короче» пройдёт с 18 по 23 августа в Калининграде. Подать заявку можно до 7 июня на официальном сайте смотра
Фестиваль объединит русскоязычное кино со всего мира, давая возможность авторам оставаться частью единого культурного пространства.
Для участия в конкурсе принимаются российские и зарубежные фильмы, произведенные в 2025–2026 годах на русском языке, не участвовавшие ранее в других фестивалях, не выходившие в кинотеатральный прокат и не размещенные в онлайн-кинотеатрах или в свободном доступе в интернете. Премьерность остается строгим правилом для участия в смотре.
В программу короткометражного кино принимаются игровые и анимационные фильмы продолжительностью от 3 до 24 минут. В дебютную секцию — полнометражные картины (от 60 минут), являющиеся первым или вторым самостоятельным режиссерским проектом автора. Для подачи заявки необходимо заполнить форму на сайте фестиваля.
Председатель оргкомитета фестиваля Антон Калинкин: «Для нас международный статус — это не просто расширение географии, а осознанный шаг к объединению русскоязычных авторов по всему миру. Сегодня дебютное кино на русском языке создаётся в самых разных странах, и «Короче» становится пространством встречи этих молодых режиссёров, продюсеров и индустрии. Мы даём возможность творцам из разных точек мира быть услышанными и замеченными. Это площадка для профессионального диалога, поиска партнёров, продюсеров и копродукционных решений. Международный формат усиливает обмен опытом и укрепляет фестиваль как важную платформу развития дебютного кино и стартовую точку для новых имён».
Фестиваль «Короче» — один из ключевых смотров короткометражного и дебютного кино и одна из главных точек входа в индустрию.
Важной частью программы фестиваля является Лаборатория «Короче», созданная совместно с журналом «Искусство кино». В ее рамках авторы конкурсных работ получают детальный разбор своих фильмов от ведущих экспертов индустрии.
За годы работы «Короче» стал стартовой площадкой для десятков авторов, многие из которых сегодня успешно работают в киноиндустрии, а вокруг самого смотра сформировались устойчивые профессиональные традиции, объединяющие разные поколения режиссеров и участников.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Калининградской области.