Дата и место
|
12 марта
четверг
|15:00
|
Черняховск
О событии
12 марта черняховцев и гостей города приглашают на премьерный показ спектакля с интригующим названием «Приказ № 3395. Эхо прошлого». На сцене Педагогического колледжа его студенты сыграют историю, которая рассказывает о самом начале становления системы образования Калининградской области. Доклад на эту тему юным участникам другого проекта «ЮЛА» прочитал в своё время кандидат исторических наук, доцент БФУ им. И. Канта Дмитрий Манкевич.
На этот раз интереснейший материал историка использован в театральной постановке, чьё название неслучайно отсылает к архивному документу — приказу о создании Черняховского дошкольного педагогического училища, предшественника нынешнего колледжа. По идее драматурга Александра Адерихина, подобные документы — «историческая правда» — образуют главную сюжетную линию спектакля: «В Государственном архиве Калининградской области нами найден драматический отчёт директора о первом годе работы Черняховского дошкольного педагогического училища – и этот документ лёг в основу постановки».
Ещё одну любопытную деталь предстоящей премьеры отметил режиссёр Сергей Корнющенко. В инсценированном «собрании», которое заслушает отчёт директора педучилища за 1947 год, примут участие и «делегаты» из Калининграда юбилейного 2026 года. Ими станут старшеклассники школы №3, уже сыгравшие свои первые роли в спектакле-променаде «(Не)возможная встреча», поставленном также в рамках проекта «Спасение из забвения» при поддержке Фонд президентских грантов
Хотите присоединиться к новой встрече с историей? Приходите на спектакль «Приказ № 3395. Эхо прошлого» в главный корпус Педагогического колледжа 12 марта в 15:00! Вход – свободный, по предварительной регистрации