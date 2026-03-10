Встречи
Встреча с писательницей Евгенией Гусевой-Рыбниковой

12+

Дата и место

13 марта
пятница
13:00
Библиотека им. С. Х. Симкина

О событии

13 марта гости библиотеки смогут поучаствовать в беседе с калининградской писательницей, членом Союза российских писателей, лауреатом премий «Вдохновение» и «Патриот земли русской А. Невского Евгенией Гусевой-Рыбниковой. Евгения Алексеевна расскажет о своем пути в литературу, о судьбоносной встрече c литературным учителем, калининградским поэтом Сэмом Симкиным, а также познакомит присутствующих со своей новой книгой «Золотое сечение». Будет представлена видеопрезентация по книгам автора: «Пляски на луне», «След ускользнувшей ящерицы», «Повести и рассказы», «Звонарь» и другие. В заключение желающие смогут задать автору интересующие вопросы и получить автограф. 

  • Предварительная запись обязательна по телефону 99-48-98.

